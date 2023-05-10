Сеть фортификационных сооружений РФ проходит через оккупированные части Запорожской области.

Днем 10 мая в ряде населенных пунктов оккупированного Мелитопольского района прогремели новые взрывы.

Мэр города Иван Федоров заявил о звуках взрывов вблизи Васильевки, Михайловки и Токмака.

От мощного взрыва у людей задрожали стекла. Сразу после взрыва жители населенных пунктов могли увидеть в небе белые клубы дыма.

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Издание "РИА-Мелитополь", в свою очередь, сообщило о том, что в Пришибе звуки взрывов были похожи на детонацию боеприпасов. Точное количество потерь рашистов неизвестно.

Позже журналисты уточнили, что хорошие "прилеты" были в селе Тимошовка Михайловского района. "Говорят, р*сня там построила целый подземный городок. У о*ков, конечно, паника. Связь выключают", - пишут местные журналисты.

Украинцев под оккупацией призвали беречь себя и верить в ВСУ.

Россияне готовятся к обороне Мелитополя - главное

Мелитополь, оккупированный Россией с февраля 2022-го, сейчас является частью так называемого "сухопутного коридора" захватчиков в Крым, поэтому удары ВСУ направлены прежде всего на логистические пути врага.

Однако оккупанты не сдаются и продолжают укреплять линию обороны в городе и на его окраинах. По наблюдениям британской разведки, с лета 2022 года РФ построила одну из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений в мире за многие десятилетия.

Известно, что сеть фортификационных сооружений проходит через оккупированные части Запорожской области. Это наталкивает на мысль, что главным страхом РФ остается угроза лишения оккупантов "сухопутного коридора" в Крым.

Украинские и западные аналитики неоднократно настаивали, что перерезание "коридора" будет началом к освобождению Крыма.

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