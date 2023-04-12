Британские аналитики отметили, что РФ приложила огромны усилия к возведени этих оборонительных сооружений и рассказали для чего.

В последнее время российские оккупационные войска продолжили усовершенствовать обширную линейную оборону в Запорожской области. За этот район отвечает Южная группировка войск (ЮГВ) РФ.

Об этом говорится в новом отчете британской разведки. Там отметили, что к настоящему времени российские войска завершили создание трех рубежей оборонительных зон примерно на 120 км в этом секторе.

"Они состоят из передней линии передовых боевых позиций, а затем двух зон почти непрерывной, более сложной обороны. Каждая зона находится примерно на 10-20 км позади той, что впереди", - раскрыли подробности британские аналитики.

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В британской разведке отметили, что РФ приложила большие усилия для этих оборонительных сооружений, "потому что убеждена, что Украина рассматривает возможность нападения на город Мелитополь".

"Оборона потенциально может быть серьезным препятствием, но ее полезность почти полностью зависит от ее поддержки достаточным количеством артиллерии и личного состава. Остается неясным, может ли ЮГВ сейчас собрать эти ресурсы", - подытожили в британской разведке.

Ситуация в Мелитополе

Город находится в российской оккупации с 1 марта 2022 года. При этом в Мелитополе есть сильное движение сопротивления оккупантам. В городе постоянно взрываются российские базы. В частночти, 9 апреля мэр города Иван Федоров сообщил, что за две недели на временно оккупированной части Запорожской области было уничтожено более 15 военных базирований российских захватчиков.

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