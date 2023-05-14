Одним из путей спасения для коллаборантов являются провокации.

Россияне и коллаборанты пытаются бежать с временно оккупированной территории Запорожской области, в том числе из Мелитополя, и нередко прибегают к провокациям, чтобы найти повод для выезда.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, отметив при этом, что приехавшие из континентальной России сейчас всячески пытаются выехать с временно оккупированной территории, потому что все уже понимают, что точно РФ там не навсегда.

"Поэтому с первых дней, когда эвакуацию объявили в 15 населенных пунктах временно оккупированной Запорожской области, все коллаборанты и оккупанты, которые приехали и в Мелитополь, несмотря на то, что эвакуация из него не была объявлена, начали бежать", - сказал Федоров.

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По его словам, выпускают не всех желающих, поэтому одним из путей спасения для коллаборантов являются провокации.

"На примере фейкового председателя суда: именно во дворе захваченного им дома произошел какой-то взрыв, он сказал, что он теперь не в безопасности, и больше не находится на территории временно оккупированного Мелитополя, и получил возможность уехать. Такова ситуация и с другими гауляйтерами: по меньшей мере за последние полторы недели мы насчитали 3 таких провокации, которые предоставили билет для коллаборантов и оккупантов для выезда с временно оккупированной территории", - рассказал городской голова Мелитополя.

При этом, отметил Федоров, это точно не свидетельствует о том, что врагов там становится меньше. Если говорить о российских военных, то их наоборот становится больше на временно оккупированной территории.

"Так, например, в Бердянском районе в поселок Новопетровка заехала очередная партия коллаборантов и оккупантов, как вагнеровцев, так и кадыровцев. И по меньшей мере 400 новых российских военных приехали в этот поселок. Это свидетельствует о том, что, несмотря на объявленную эвакуацию, враг собирается сопротивляться и не сдавать захваченные им территории", - сказал Федоров.

Ситуация в Мелитополе

5 мая гауляйтер захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий объявил эвакуацию людей из ряда населенных пунктов, которые находятся недалеко от зоны, где продолжаются боевые действия. Эвакуация была объявлена в том числе из города - спутника ЗАЭС-Энергодара, а также из Токмака, Васильевки и других.

Позже, 6 мая, Иван Федоров сообщил, что враги на юге украинского государства "доигрались в эвакуацию" - спровоцирована безумная паника, на въезде в захваченный РФ Крым образовались огромные очереди из машин. Захватчиков и тех, у кого есть специальные пропуска, на полуостров пускают вне очереди, также в отдельной очереди стоят грузовые авто с награбленным.

По состоянию на 8 мая сообщалось о том, что россияне идут на уловки, чтобы сбежать. Мэр Мелитополя раскрыл детали вражеской эвакуации. Противник начал выезжать из некоторых админзданий в Мелитопольском районе, отметил глава Мелитополя.

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