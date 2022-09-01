Среди коллаборантов нет ни одного директора школы.

Из-за нехватки образовательных кадров оккупанты привлекли к учебному процессу в Мелитополе 500 учителей из России.

Об этом в эфире украинского телемарафона заявил мэр города Иван Федоров.

Он отметил, что только 10% сотрудников из отдела образования (технических специалистов) согласились сотрудничать с оккупационным режимом, тогда как среди коллаборантов нет ни одного директора.

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"Ни один директор, организатор образования не согласился сотрудничать с россиянами. Именно из-за этого враг завез в Мелитополь более 500 учителей из РФ, которые точно приехали не учить, а получить большие средства и жилье (в будущем). Школу они назвали "режимным объектом", родителей не пропускают, у детей забирают гаджеты, телефоны и выдают в конце занятия. Это четко свидетельствует о том, что детей хотят использовать как живой щит, а не давать знания", - отметил городской голова.

Федоров отметил, что на сегодня Украина обеспечила для детей с оккупированных территорий дистанционное обучение.

"Сегодня организовано онлайн-обучение более чем 14 тысяч учеников, 900 учеников мелитопольских пошли в первый класс. Это всего на 20%-30% меньше, чем было в прошлом году... 60% учителей выехали с оккупированных территорий и будут продолжать обучение наших учеников", - уточнил Федоров.

По его словам, почти 90% детей пошли в украинские школы. 80% выпускников из Мелитополя поступили в украинские и европейские вузы.

Из-за сопротивления тамошних жителей россияне усилили давление на родителей – сначала со взрослыми беседуют в "комендатуре", потом выписывают "штраф", а дальше угрожают лишением родительских прав.

"Воины" "ЛДНР" собираются обучать детей истории. Например, несколько десятков учителей, которые согласились сотрудничать, ездили в Крым – там их учили, что украинской истории совсем не существует. Учат, что Украины не существовало, а они пришли освобождать", – добавил Федоров.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне не отказываются от попыток захватить Донбасс. За прошедшие сутки ВС РФ сосредоточили усилия на боях на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Подразделения противника пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево. Российские оккупанты безуспешно наступали в районе Водяного.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удерживании занимаемых позиций.

Утром, 1 сентября, враг начал интенсивный минометный обстрел Энергодара – города-спутника ЗАЭС, обвиняя в огне Украину.

На юге страны продолжается контрнаступление ВСУ, заявленное еще 29 августа. В Институте изучения войны предупредили, что широкая операция по освобождению территорий может занять недели, а то и месяцы.

Командованию удалось подтвердить ликвидацию более 200 оккупантов и шести вражеских складов оккупантов за сутки. Всего украинская авиация нанесла 24 удара по позициям россиян на юге.

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