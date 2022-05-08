Борьба за Мариуполь не прекращается, украинские военные не сдаются.

"Азовсталь" - последний бастион Мариуполя. Там находятся сотни мирных жителей и бойцы "Азов" с морпехами.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает о ситуации в Мариуполе Донецкой области в воскресенье, 8 мая:

06:05 Командир 36-й бригады морской пехоты призвал приложить максимум усилий для эвакуации с "Азовстали" украинских военнослужащих.

"На что я надеюсь? На чудо! На то, что высшие силы (в широком понимании этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится… Высшие силы, мы ждем результата ваших действий… Время уходит, а время – это наши жизни", – отметил он.

Ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар "Калина" рассказал, что войска русских оккупантов прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Украинские бойцы на территории завода держат оборону, пока продолжается активный штурм.

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