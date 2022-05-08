Боец попросил приложить максимум усилий для эвакуации военнослужащих.

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волына призвал об эвакуации украинских военнослужащих с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Текст призыва боец разместил на своей странице в Facebook.

"Что я чувствую? Как будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы – военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет! Такие сюжеты используют в фильмах и сериалах. Разница лишь в том, что это не фильм, а мы – не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдания, голод, муки, слезы, страх, смерть – все настоящее!" – отметил он.

"Что меня удивляет? Цинизм! Человеческий цинизм не имеет границ! Есть общепринятые правила, они одинаковы для всех, заверены кучей законов, подписей и печатками, но они не действуют! Тогда зачем они нужны? На что я надеюсь? На чудо! На то, что высшие силы (в широком понимании этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится… Высшие силы, мы ждем результата ваших действий… Время уходит, а время – это наши жизни!" – добавил Сергей Волына.

По его словам, Мариупольский гарнизон сделал все возможное для спасения мирного населения: "Морская пехота – верны навсегда! Слава Украине! P.S. Белые флаги, для эвакуации гражданских используются уже в четвертый раз, во время каждой эвакуации. Цена последней эвакуации – трое убитых и шестеро раненых военных. Мариупольский гарнизон сделал все возможное для спасения мирного населения. Просим всех приложить максимум усилий для эвакуации военных".

Напомним, ранее сообщалось, как 6 мая российские оккупанты нарушили договоренности о прекращении огня в Мариуполе для эвакуации мирного населения с завода "Азовсталь" и подбили авто для транспортировки гражданских.

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