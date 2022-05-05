Войска россиян, которые покинули город, застряли под поселком Великая Новоселка.

В Мариуполе продолжают находиться примерно две БТГр оккупантов, что эквивалентно нескольким тысячам человек. А войска россиян, которые вышли из города, застряли под поселком Великая Новоселка.

Такую оценку дал высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга, который опубликовали на официальном сайте Министерства обороны США.

"Мы бы оценили, что примерно две батальонные тактические группы россиян все еще находятся в Мариуполе, так что это несколько тысяч человек", — заявил представитель Пентагона.

Однако в Минобороны не уверены, можно ли называть войско оккупантов в городе полноценными БТГр. В Мариуполе наблюдается смесь нескольких разных российских сил. Например, там замечены боевики Кадырова. Поэтому нельзя точно сказать, что оккупанты в городе сформированы в две БТГр, как цельные подразделения. Но их количество достигает около 2 тысяч человек.

Высокопоставленный представитель Минобороны также отметил, что подавляющее большинство сил, которые были сосредоточены в Мариуполе и вокруг него, отправили на Донбасс. Это примерно 10 батальонных тактических групп. Однако указанные подразделения застопорились южнее поселка Великая Новоселка.

Чиновник также отметил, что на юге Украины РФ не добилась никакого прогресса. Оккупанты сталкиваются с массовым сопротивлением. Они бьют по Львову и других городах, однако удары далеко не всегда попадают в желаемые цели.

Напомним, в Мариуполе оккупанты продолжают штурмовать завод "Азовсталь", где находятся украинские военные и мирные жители. Народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что рашисты прорвались на территорию промышленного объекта. По словам командира мариупольского "Азова" Дениса Прокопенко, на "Азовстали" продолжаются тяжелые, кровопролитное бои.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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