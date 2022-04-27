Западным журналистам будут рассказывать о мифических массовых убийствах мирных жителей украинскими военными.

В Мариуполе готовится масштабная политическая провокация. Российские оккупанты готовятся провести пропагандистский пресс-тур для западных прокремлевских СМИ. Журналистам расскажут "альтернативные факты" об уничтожении города.

Соответствующей информацией поделилось Главное управление разведки Министерства обороны Украины в официальном Telegram-канале.

Сообщается, что так называемый пресс-тур пройдет завтра, то есть 28 апреля. Репортеров доставят в Мариуполь через российский Ростов.

"В программе мероприятия — "альтернативные факты" по защите Мариуполя. Подготовленные "свидетели" расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей", — рассказали в ГУР.

Так называемыми очевидцами будут провокаторы, которые поведают о мифических "массовых убийствах мирных жителей украинскими военными". По словам разведки, этот "пресс-тур" станет продолжением серии российских фейков. Они создаются с целью переложить вину за свои преступления на Украину.

"Бывшие "визитки Яроша" и "распятые мальчики" превращаются в "самоистребленные" Бучу и Мариуполь", — подытожили в ГУР.

Напомним, недавно командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский ("Волына") записал новое видеообращение. В ролике он призвал применить к военным и мирным жителям, которые находятся в Мариуполе, процедуру "экстракшен" на манер Дюнкеркской операции времен Второй мировой войны.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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