Он напомнил, что во время операции по эвакуации в 1940 году было спасено более 300 тысяч людей – британских, французских и бельгийских военных, которые оказались в окружении немецких войск.

Временно исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский ("Волына") записал видеообращение, в котором призвал применить к украинским защитникам и гражданским, заблокированным в Мариуполе, процедуру "экстракшен" по примеру Дюнкеркской операции времен Второй мировой войны.

Видео размешено в Тelegram экс-командира полка "Азов" и руководителя Центрального штаба Нацкорпуса Максима Жорина.

Волынский напомнил, что во время операции по эвакуации в 1940 году было спасено более 300 тысяч людей – британских, французских и бельгийских военных, которые оказались в окружении немецких войск.

"Сегодня мой основной посыл: спасите гарнизон "Мариуполь", проведите в отношении нас процедуру экстракшен. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые в бою погибнут. Гражданские погибают здесь вместе с нами – в бункерах, в многоэтажках, где их просто расстреливают… Город практически стерт с лица земли", - подчеркнул Волынский.

По его информации, на территории "Азовстали" сейчас есть более 600 раненых и им очень нужна медицинская помощь. Также есть гражданские раненые.

"С нами здесь еще находятся гражданские люди. Их здесь сотни. Здесь десятки детей, здесь много людей с ограниченными возможностями, много стариков. Ситуация очень сложная. Есть проблемы огромные с водой, едой, разнообразными припасами, не говоря уже о боеприпасах и оружии... Я обращался ко всем мировым лидерам, я обращался к дипломатам, к Папе Франциску, я кричал сколько мог, чтобы нас услышали и применили к нам процедуру экстракшн", - сказал он, добавив, что очень надеется на помощь.

Справка УНИАН. Дюнкерская эвакуация, кодовое название Операция "Динамо" — военная операция по эвакуации формирований британских, французских и бельгийских войск, оказавшихся прижатыми Вермахтом к атлантическому побережью в ходе битвы за Дюнкерк на северо-востоке Французской республики.

Самая большая военно-спасательная операция в мировой истории.

Тогда в районе Дюнкерка британские и французские войска оказались в окружении немецкой армии. После личного приказа Адольфа Гитлера остановить наступление из окружения удалось спасти более 300 тыс. солдат.

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