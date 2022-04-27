На вид ребенку было 10 – 12 лет.

Украинский защитник Мариуполя, которого зовут Иван Богдан, сообщил о смерти девочки на "Азовстали".

Как написал он в Facebook, еще в конце марта 2022 года в бомбоубежище "Азовстали" девочка подарила ему мягкую игрушку. На вид ребенку было 10 – 12 лет, однако она захотела отдать военному своего мягкого гуся.

"Сегодня мне сообщили, что на днях она погибла во время очередной авиационной бомбардировки россиян... Извини, малыш, что не успели тебя эвакуировать и дать возможность снова радоваться жизни...", - прокомментировал Иван Богдан.

Ранее УНИАН уже сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу соврал президенту страны-агрессора Владимиру Путину о захвате Мариуполя. Защитники города тотчас же отреагировали на этот доклад данными об уничтожении техники оккупантов.

В то же время Путин приказал своему министру отменить штурм "Азовстали", поскольку он "нецелесообразен". Однако позже стало известно, что в городе прямо в тот момент происходит бомбардировка и обстрел территории "Азовстали".

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