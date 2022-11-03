Противники подвергают жизни мирных людей опасности.

На временно захваченной части Луганской области оккупанты продолжают прикрываться мирными людьми как "живым щитом".

В частности, в городе Сватово противник продолжает размещать свои силы в школах и заставляет людей приводить туда детей, несмотря на обстрелы, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"...по имеющейся информации, в городе Сватово оккупанты продолжают размещать свои подразделения в школах и на предприятиях, а местное население заставляют продолжать работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Ситуация в Луганской области во время войны с Россией - важнейшие новости

ВСУ в конце августа пошли в контрнаступление на разных направлениях. 5 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что армия Украины начала двигаться вперед и в этом регионе, и несколько населенных пунктов уже деоккупированы.

18 октября военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в области противник строит рубеж обороны от Сватово до Кременной.

31 октября Гайдай поделился, что в Луганской области наши защитники освободили от захватчиков уже девять населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: