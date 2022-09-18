Захватчики угрожают местному населению и заставляют помогать в фортификационном оборудовании позиций.

Российские оккупанты на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты продолжают противоправные прикрываться мирным населением. Захватчики массово выселяют людей из их домов в двух населенных пунктах области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты продолжают противоправные действия в отношении мирного населения. Так, поступает информация о массовом выселении жителей из их частных домов в Приозерном и Трифоновке", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в районе населенного пункта Чонгар оккупанты угрожают местному населению смертью и заставляют помогать в фортификационном оборудовании позиций.

Как ранее сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

В тот день стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

По состоянию на 13 сентября сообщалось, что ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, но не называют освобожденные населенные пункты в целях соблюдения норм безопасности.

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