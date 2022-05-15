Самое опасное направление на Луганщине - Северодонецкое.

На сегодня под украинским контролем находятся около 10% территории Луганщины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В частности, на сегодня под украинским контролем находятся окраина Рубежного; Лисичанск, Северодонецк (также деревни и городки общин), Горная община и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донецкой областью.

По его словам, самые опасные направления на Луганщине - это Северодонецкое, со стороны Попасной и Белогоровки (дорога Лисичанск-Бахмут). Гайдай отметил, что прорывы здесь могут позволить оккупантам взять область в кольцо.

"Продолжаются бои в селах возле Северодонецка. Наша оборона мощная, мы выстоим, Северодонецк надежно защищен, что даже то большое скопление рашистов и техники не сможет его завоевать!",- подчеркнул он.

Как писал УНИАН, украинские силы на Луганщине готовятся к двум масштабным наступлениям рашистов. Речь идет о Северодонецке и трассе Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.

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