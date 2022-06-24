Доступ к городу есть, постоянно проходит так называемая тихая эвакуация.

В Лисичанске очень тяжелая ситуация. Российские войска обстреливают город крупными калибрами: ракетами, авиабомбами, САУ типа "Тюльпан", "Гиацинт".

Об этом заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в интервью Forbes.

"Разрушения в Лисичанске страшные. Но доступ в город есть, постоянно проходит так называемая тихая эвакуация – осторожно вывозится 20-30 человек за день. Есть возможность эвакуировать больше местных, но люди не всегда хотят выезжать. Они принимают решение, только когда уже прилетело в их подъезд или когда дорога, по которой можно выехать, полностью разрушена", - заявил он.

Сейчас в городе осталось примерно 15% населения.

"Военные, волонтеры, администрация – все помогают вывозить мирных жителей. Например, сегодня удалось спасти 23 человека. Эвакуация продолжается, возможность поставлять туда гуманитарные грузы есть", - добавил Гайдай.

Он отметил, что чем ближе подходят российские войска, тем ближе они могут поставить артиллерию и минометы. "И обстрелы по городу будут более плотными. Их тактика такая, как всюду: уничтожать дом за домом", - добавил Гайдай.

Ранее стало известно, что украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.

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