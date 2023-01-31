Ракеты ATACMS помогут отминусовать росийские гарнизоны, отметил эксперт.

Освобождение Крыма, захваченного Российской Федерацией, возможно при помощи американских дальнобойных ракет ATACMS.

Такие ракеты нужны для "ювелирной работы" по полуострову, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан российской журналистке Юлии Латыниной. "ATACMS нужны только для работы по Крыму, причем - ювелирной работы по Крыму…", - заявил эксперт.

По его словам, есть путь освобождения Крыма, при котором понадобятся именно такие американские ракеты.

"…все гарнизоны (войсковые части - Ред.), которые там есть, - они в основном стандартные, …стационарные, эти гарнизоны ATACMS отминусовать, и тогда россиянам просто не за что будет зацепиться, нечем будет воевать, помимо того, естественно, Крымский мост отработать. После этого намного проще будет выполнять деоккупацию Крыма…", - объяснил офицер запаса.

Деоккупация Крыма - что сегодня нужно знать

Украина решила бороться за все свои территории, которые захватила РФ. В январе западные СМИ писали, что власти США могут предоставить Украине вооружение, необходимое для полного освобождения полуострова.

Журналисты отметили, что официально Штаты придерживаются "жесткой линии" и отказались предоставить Киеву дальнобойное оружие для нанесения ударов по военным базам врага в Крыму, но теперь эта позиция начинает смягчаться.

Военный эксперт Олег Жданов говорил, что когда ВСУ уничтожат Крымский мост, следующей целью должен стать Перекопский перешеек (соединяет Крым с материковой Украиной) - его необходимо взять под огневой контроль.

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