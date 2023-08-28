Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что затопление россиянами плавсредств не поможет защитить незаконно построенный Крымский мост от атак морскими дронами.
Кажется, это у россиян больше привычка - что-то где-то затопить, и это якобы должно как-то помочь, поделился мнением председатель ГУР МО во время интервью "Крым.Реалии". "Во-первых, вы понимаете, что мы это знаем (где находятся захваченные врагом борта - Ред.). Во-вторых, пусть топят, это любимая привычка россиян...", - заявил Буданов.
Напомним, что 26 июля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк поделился, что к повреждению Крымского моста в октябре 2022 года причастна наша спецслужба.
Позже Малюк рассказал, что СБУ во второй раз повредила Крымский мост летом этого года, использовав морские дроны-камикадзе, которые являются собственной разработкой спецслужбы. Он отметил, что спецоперацию готовили вместе с Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины.
Важные новости про Крымский мост - сегодня это стоит знать
22 августа в ГУР Минобороны сообщили, что в районе Керченского пролива - возле Крымского моста и временно оккупированного Крыма, враги готовятся к тому, чтобы затопить второй паром. Оккупанты решили затоплять борта, чтобы защитить мост от поражения.
Стоит отметить, что ранее президент Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.