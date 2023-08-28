Что-то топить - это любимая привычка врага, считает глава ГУР МО.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что затопление россиянами плавсредств не поможет защитить незаконно построенный Крымский мост от атак морскими дронами.

Кажется, это у россиян больше привычка - что-то где-то затопить, и это якобы должно как-то помочь, поделился мнением председатель ГУР МО во время интервью "Крым.Реалии". "Во-первых, вы понимаете, что мы это знаем (где находятся захваченные врагом борта - Ред.). Во-вторых, пусть топят, это любимая привычка россиян...", - заявил Буданов.

Напомним, что 26 июля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк поделился, что к повреждению Крымского моста в октябре 2022 года причастна наша спецслужба.

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Позже Малюк рассказал, что СБУ во второй раз повредила Крымский мост летом этого года, использовав морские дроны-камикадзе, которые являются собственной разработкой спецслужбы. Он отметил, что спецоперацию готовили вместе с Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины.

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22 августа в ГУР Минобороны сообщили, что в районе Керченского пролива - возле Крымского моста и временно оккупированного Крыма, враги готовятся к тому, чтобы затопить второй паром. Оккупанты решили затоплять борта, чтобы защитить мост от поражения.

Стоит отметить, что ранее президент Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.

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