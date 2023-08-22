Враги планируют затопить по меньшей мере шесть паромов, чтобы создать защитную полосу перед Керченским мостом, отметили в ГУР.

В районе Керченского пролива, вблизи незаконного моста между Россией и временно оккупированным Крымом, российские захватчики проводят подготовительные работы для затопления второго парома, чтобы защитить мост от поражения.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным разведки, россияне планируют затопить по меньшей мере шесть плавсредств указанного типа с целью создания защитной полосы перед Крымским (Керченским) мостом, а между затопленными паромами они планируют установить боновые заграждения.

Отмечается, что таким образом враг стремится защитить Керченский мост от поражения. "Периодические успешные атаки Сил безопасности и обороны Украины по этой законной военной цели привели к серьезным повреждениям конструкции моста, в частности, его автомобильного и железнодорожного полотен. Недавние удары по Керченскому мосту в очередной раз ухудшили ситуацию для группировки войск противника на юге Украины и вызвали истерическую реакцию военно-политического руководства Москвы", - отмечается в сообщении.

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В ГУР объяснили, что в Кремле требовали во что бы то ни стало обезопасить объект, который является критически важным для военной логистики российской оккупационной армии.

"Нехитрая мера защиты девятнадцати километрового моста в виде затопления паромов свидетельствует о лихорадочности решений врага и интеллектуальном кризисе внутри военно-политического руководства террористической России", - заявили в ГУР Минобороны.

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Как сообщал УНИАН, утром 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар. В РФ заявили, что на мосту взорвался грузовик, в результате вспыхнул железнодорожный поезд. Было повреждено полотно на его железнодорожной и автомобильной частях. Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

Путинский режим назвал взрыв терактом и обвинил в этом спецслужбы Украины, однако украинская сторона заявила, что не причастна к взрыву на Крымском мосту.

17 июля на Крымском мосту произошел очередной взрыв, в результате обрушился пролет моста. Враг обвинил в этом Украину, тогда же появилась информация, что мост якобы был атакован надводными дронами.

26 июля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что к разрушению Крымского моста в октябре прошлого года причастна спецслужба.

В августе Малюк отметил, что СБУ во второй раз взорвала Крымский мост летом этого года благодаря морским дронам-камикадзе, которые являются собственной разработкой спецслужбы, а сама операция готовилась совместно с ВМС Украины.

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