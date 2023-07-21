Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост, который недавно был атакован, целью, которая должна быть нейтрализована.
"Для нас это враждебный объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована",-подчеркнул глава государства, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.
Атака на Крымский мост 17 июля - детали
17 июля оккупанты сообщили о "чрезвычайном происшествии" на Крымском мосту. Местные жители слышали взрывы, часть трассы оказалась обесточена. Позже на мосту перекрыли движение, предложив водителям ехать через оккупированные украинские территории.
В атаке обвинили Украину - Национальный антитеррористический комитет заявил, что около 3:00 городов атаковали "два украинских беспилотных надводных аппарата".
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что полноценного восстановления движения транспорта Крымским мостом еще не произошло.