Зеленский заявил, что для нас это вражеский объект, построенный вне закона.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост, который недавно был атакован, целью, которая должна быть нейтрализована.

"Для нас это враждебный объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована",-подчеркнул глава государства, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.

Атака на Крымский мост 17 июля - детали

17 июля оккупанты сообщили о "чрезвычайном происшествии" на Крымском мосту. Местные жители слышали взрывы, часть трассы оказалась обесточена. Позже на мосту перекрыли движение, предложив водителям ехать через оккупированные украинские территории.

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В атаке обвинили Украину - Национальный антитеррористический комитет заявил, что около 3:00 городов атаковали "два украинских беспилотных надводных аппарата".

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что полноценного восстановления движения транспорта Крымским мостом еще не произошло.

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