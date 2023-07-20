ЧП в Крыму сегодня случилось на северо-западе, утверждает пособник РФ.

Главарь оккупационной администрации пока еще захваченного Россией Крыма Сергей Аксенов утверждает, что произошло новое ЧП - в результате удара, нанесенного вражеским беспилотников, повреждено много "административных зданий".

Гауляйтер в Telegram написал, что атака дроном была на северо-западе полуострова. "В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов… повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы", - поныл он.

Аксенов утверждает, что в результате атаки якобы "погибла" девочка-подросток. Примечательно, что российские оккупанты специально атакуют беспилотниками-камикадзе и ракетами мирные населенные пункты, дроны-убийцы не раз попадали в дома, есть много жертв, разрушений и пострадавших.

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Противники уже не раз сообщали, что в Крыму якобы "перехватывали" беспилотники, а также хвастались "ликвидацией" баллистических ракет.

В течение этой недели уже было несколько ЧП в Крыму - рано утром 17 июля возле Крымского моста было несколько взрывов, потом стало известно о серьезном повреждении автомобильной части сооружения, и российская сторона обвинила украинскую в атаке надводными дронами.

Позже - утром 19 числа, стало известно, что на Старокрымском полигоне возник пожар, были сильные взрывы. В Государственной пограничной службе Украины сообщали, что на полигоне "закурил" склад с боекомплектом.