Взрывы в Крыму сегодня были мощные, выяснили журналисты.

В субботу, 10 июня, во временно захваченном россиянами Крыму прозвучали мощные взрывы, появилась информация о работе противовоздушной обороны.

В 5:30 "очень громко бахнуло", сообщил Telegram-канал "Чп / Симферополь". По его данным, под Симферополем в селе Донское слышали два взрыва - один был мощный, а второй - не такой сильный.

"ПВО, был мощный взрыв, в селе Доброе аж окна вибрировали. На автовокзале аж стекла затряслись. Симферопольский район, село Лекарственное, был слышен взрыв", - говорится на канале.

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Главарю оккупационной администрации Крыма Сергею Аксенову "приснилась" ликвидация баллистических ракет, которые якобы запустили из украинского оперативно-тактического комплекса.

"Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК "Гром-2". В результате атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - утверждает гауляйтер.

Взрывы в Крыму - сейчас это стоит знать

РФ захватила Крым в 2014 году и превратила его в военную базу. После полномасштабного вторжения россиян в Украину в Крыму уже не раз звучали взрывы. Противники жаловались, что их атаковали и беспилотниками, и ракетами.

В частности, в конце марта оккупационные "власти" Крыма пожаловались, что дроны атаковали их флот. Позже - в начале июня, Сергей Аксенов утверждал, что на полуострове "приземлен украинский беспилотный".

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