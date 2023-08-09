После взрывов в Джанкойском районе поднялась российская авиация.

Утром в среду, 9 августа, в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма были слышны взрывы, пишет Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков.

Одновременно через Нижнегорский район АР Крым в направлении Азовского моря полетели три пары вертолетов и еще два вертолета поодиночке. Вскоре некоторые вертолеты вернулись назад в Джанкой.

На Керченском мосту сейчас движение автотранспорта временно перекрыто.

Также сообщают о задымлении в районе Севастопольской бухты. Российский гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что флот РФ проводит учения в этом районе.

"Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте. Это флот проводит тренировку расчетов РХБЗ. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно. В городе все спокойно", – пишет оккупант.

Инциденты в Крыму

За годы оккупации РФ превратила Крымский полуостров в свою военную базу. По военным объектам и логистике оккупантов в течение последних месяцев полномасштабной войны все активнее наносят удары. Журналисты "Крым.Реалии" зафиксировали уже более 60 случаев ударов по военной и логистической инфраструктуре российской армии на полуострове.

В частности, в конце июля возле села Веселое (в 15 километрах от Джанкоя в оккупированном Крыму) раздались взрывы. В тот день был "прилет" на авиабазу оккупантов и склад боеприпасов, на котором могла храниться партия российских сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс".

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