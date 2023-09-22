Минобороны РФ утверждает, что полуостров был атакован.

Утром в пятницу, 22 сентября, российские оккупанты в Крыму применили дымовые завесы и перекрыли движение по Керченскому мосту, соединяющему оккупированный полуостров с территорией РФ.

Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков утром сообщил, что над Севастопольской бухтой поднялась дымовая завеса. Сам город тоже в дыму.

Оккупантская "дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя" информировала о перекрытии движения морского транспорта в Севастополе без уточнения причины.

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Одновременно появлялись сообщения о том, что из пгт Черноморское (около 120 км от Севастополя) и Глебовки (Черноморский район) происходили запуски ракет, вероятно, российской ПВО. "Вот и причина маскировки Севастопольской бухты", - предполагали авторы канала.

Минобороны РФ подтвердила работу ПВО на территории полуострова. Ведомство страны-агрессора утверждает, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили у западного побережья Крыма одну украинскую управляемую ракету и два беспилотника.

Также появлялись сообщения о том, что в Феодосии слышали взрывы. Так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в своем Telegram-канале объяснил, что якобы происходят работы по разминированию боеприпасов на набережной Феодосии, из-за чего проход временно перекрыт.

Удары Украины по Крыму - это надо знать

20 сентября утром раздалось несколько взрывов во временно оккупированном Крыму, Впоследствии стало известно, что был нанесен удар по командному пункту Черноморского флота РФ возле Верхнесадового, что недалеко от Севастополя.

Источники УНИАН в СБУ сообщали, что удар по штабу Черноморского флота России под Севастополем стал совместной спецоперацией Службы безопасности Украины, Воздушных сил ВСУ и ВМС ВСУ.

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