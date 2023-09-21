Отмечается, что большинство подробностей будет позже, чтобы повторные удары по командным пунктам РФ были эффективными.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя удар по командному пункту Черноморского флота РФ возле Верхнесадового, неподалеку от временно оккупированного Севастополя, отметила, что все детали будут обнародованы чуть позже.

"Однозначно большинство подробностей будет позже. Потому что таких пунктов еще много, работы у нас еще много. И для того, чтобы максимально эффективно реализовывался лозунг оккупантов против них самих "можем повторить", надо немножко терпения. Для того, чтобы те повторы были эффективными",- акцентировала она в эфире телемарафона.

Что касается оперативной ситуации в Черном море, то сейчас вражеская корабельная группировка продолжает маневрировать в том самом районе, который "считает для себя относительно безопасным".

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"К восточному побережью Крыма и аж в направлении Новороссийска. Кстати, большие десантные корабли перебазированы в те пункты базирования, которые сугубо российские, они уже не доверяют крымским пунктам базирования. Ракетоносителей тоже не наблюдаем на боевом дежурстве. Десять кораблей-катеров на дежурстве в Черном море, один - в Азовском море"- проинформировала Гуменюк.

Она добавила, что украинцам надо сохранять бдительность, поскольку иногда враг совершает маневры в море недавно принятым в состав Черноморского флота РФ кораблем "Циклон", который представляет ракетную опасность.

"Время от времени враг выводит "на прогулку", так сказать, тот самый "Циклон", который они ввели в состав флота, не проведя нормальные испытания, ни ходовых, ни огневых. Тем не менее, это все же ракетоноситель, он может быть снаряжен до восьми ракет типа "Калибр". И в условиях, когда враг уже наращивает ракетную опасность, как мы видим мощность атаки этой ночью... Хотя использовались только воздушные ракетоносители, но не исключено, что будут задействованы и морские надводные, и подводные",- подчеркнула Гуменюк.

Удар по базе россиян под Севастополем - что сообщалось

Как писал УНИАН, 20 сентября утром раздалось несколько взрывов во временно оккупированном Крыму, впоследствии появилась информация об успешном ударе Украины по командному пункту Черноморского флота РФ возле Верхнесадового, недалеко от Севастополя.

По данным издания Defense Express, этот защищенный командный пункт Черноморского флота РФ был создан еще в советское время, и его россияне одним из первых захватили во время аннексии Крыма в 2014 году.

Как сообщили источники СБУ в УНИАН, удар по штабу Черноморского флота России под Севастополем стал совместной спецоперацией Службы безопасности Украины, Воздушных сил ВСУ и ВМС ВСУ. Отмечалось, что ракеты попали точно в цель, поразив живую силу противника и дорогостоящие военные системы на этой базе.

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