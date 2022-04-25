Также, по его словам, вырос поток беженцев из Херсонской области.

Глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что за последние сутки значительно увеличилась интенсивность обстрелов со стороны противника.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Так ночью было два прилета "Смерчей" на околицы села Новолатовка. Сегодня обстреляны наши территории в районе Зеленодольской громады, населенных пунктов Новопавловка, Нововоронцовка, Трудолюбовка, Князевка и ряда других. Жертв, слава Богу, нет", - сообщил он.

Также оккупанты сегодня несколько раз пытались переходить в атаку на линии соприкосновения, которая проходит внутри Херсонской области, с использованием бронетехники и пехотных подразделений, однако, благодаря мужеству и героизму наших солдат успеха не имели. Враг отступил, понеся значительные потери в технике и живой силе.

"Работа по усилению всех линий нашей много эшелонированной обороны продолжается постоянно. Строятся новые оборонительные сооружения. На данный момент это уже несколько сотен оборудованных по всем правилам военной инженерии объектов. Более 100 единиц тяжелой техники работает также постоянно", - добавил Вилкул.

Также, по его словам, вырос поток беженцев из Херсонской области.

"Им обеспечивается вся необходимая помощь. По рассказам вырвавшихся из оккупации людей, орки устраивают там просто настоящий беспредел. Грабежи, пытки, убийства и похищения людей - для варваров это норма. И они не соблюдают никакие международные нормы и обязательства", - сообщил глава ОВА.

"Обращаю внимание криворожан – вы можете сдавать квартиры или поселять у себя беженцев. Есть госпрограмма и государство за это компенсирует вам затраты за коммуналку. Вы можете найти более подробную официальную информацию на сайте горсовета. Мы один народ, одна страна, должны и будем помогать друг-другу. Верим в Победу, сохраняем выдержку и спокойствие. Скучной вам ночи, дорогие земляки! Слава Кривбассу и Слава Украине!", - подчеркнул Вилкул.

Напомним, по словам Вилкула, враг формирует силы для наступления из Херсонской области в сторону Кривого Рога. В ближайшие дни он может перейти в атаку, но вокруг города уже выстроена оборона, а защитники готовы к любым сценариям развития событий.

Вас также могут заинтересовать новости: