Обстреляли "Градами" выезд в Ингулец.

Глава Криворожской ОВА Александр Вилкул сообщил о вражеском обстреле из "Градов" окрестностей города.

Об этом он рассказал в комментарии Украинской правде.

В начале суток 2 апреля россияне применили РСЗО для обстрела района Ингулец.

"Обстреляли "Градами" выезд в Ингулец. Горит заправка", - сказал он.

В соцсетях также сообщается о ракетных ударах по Днепру и Одесской области.

Ранее Вилкул отчитался, что ситуация в Кривом Роге и Днепропетровской области стабильная: "Врага на территории Криворожского района Днепропетровской области нет. Фронт уже проходит в Херсонской области".

Он уточнил, что враг, даже теряя позиции, продолжает обстрелы, использует запрещенные международными договорами боеприпасы, в том числе кассетные.

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