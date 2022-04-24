Но это не значит, что оккупационные российские войска не попытаются создать какую-то нужную им картинку.

Сейчас в оккупированной Херсонской области не наблюдается подготовки к реальному референдуму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Мы сейчас не видим в Херсонской области подготовки к реальному референдуму. Ее не может быть ни с юридической, ни с практической точки зрения, потому что большинство населения Херсонщины стоит на активных позициях, что Херсон – это Украина", – сказал он.

Соболевский подчеркнул, что референдум нуждается в серьезной подготовке, но это не значит, что оккупационные российские войска не попытаются создать какую-то нужную им картинку.

Также заместитель председателя Херсонского областного совета сообщил, что на оккупированной Херсонщине катастрофическое состояние относительно лекарств. Большая проблема с гормональными и сердечными препаратами.

Он также сказал, что не может дать конкретных советов, как работать бизнесу на оккупированной территории и сейчас нет никаких протоколов по этому поводу, но посоветовал ориентироваться бизнесменам на действующее законодательство.

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