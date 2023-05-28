Разрушения вследствие падения обломков вражеских беспилотников фиксируют в разных районах столицы.

Этой ночью российские оккупанты нанесли по украинской столице удар с применением нескольких десятков дронов-камикадзе. Уже было известно о одном погибшем в результате атаки РФ, однако количество жертв атаки возросло.

Киевская городская военная администрация сообщила, что в Голосеевском районе в результате падения обломков на территорию АЗС, по предварительной информации, пострадали три человека, один человек погиб.

Впоследствии в КМВА уточнили, что в Голосеевском районе пострадал один человек (травмы нижних конечностей), один погиб. Это произошло вследствие попадания обломков в 7-этажное нежилое здание

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"Предварительная информация о падении обломков на территории АЗС не подтвердилась. Ожидайте новых сообщений", - отметили в КМВА.

Киевской городской голова Виталий Кличко также сообщил об одной пострадавшей и одном погибшем в Соломенском районе.

"В Соломенском районе столицы в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС госпитализировали женщину 35-ти лет. И погиб 41 – летний мужчина", - написал мэр города.

Атака по Украине в ночь на 28 мая - что известно

В ночь на воскресенье российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву дронами-камикадзе. Более 20 вражеских БПЛА были сбиты, однако атака продолжается.

Власти Киева информировали о разрушениях в разных районах столицы. В частности, в Печерском районе в результате падения обломков БПЛА вспыхнула крыша девятиэтажного дома, В Соломенском районе обломком дрона поврежден 3-й этаж семиэтажного здания. В Голосеевском районе спасатели ликвидируют пожар на предприятии.