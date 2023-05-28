Атака по Киеву и области продолжается.

Этой ночью российские оккупанты запустили по украинской столице десятки БПЛА. Более 20 дронов удалось сбить силам ПВО, но несмотря на это разрушения уже фиксируют в разных районах Киева.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в Печерском районе в результате падения обломков сбитого БПЛА загорелся дом.

"Предварительно в результате попадания обломков произошло возгорание крыши дома. Пострадавшие – информация уточняется", – говорится в сообщении.

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Городской голова столицы Виталий Кличко уточнил, что загорелась крыша 9-ти этажного дома.

"Все службы направляются на место", – написал он.

КМВА опубликовала фото последствий удара по Печерскому району столицы. На них можно увидеть поврежденную крышу и сломанный потолок в квартире ниже, выбитые стекла.

Атака по Украине в ночь на 28 мая - что известно

В полночь в воскресенье, 28 мая, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стала очередная массированная атака страны-агрессора с применением дронов-камикадзе.

Киевские власти информировали о двух волнах атак беспилотниками и работе ПВО над Киевом и областью. К 02:40 силами ПВО уже было сбито 20 БПЛА врага.

Уже известно о значительных разрушениях в разных районах столицы. В частности, в Печерском в результате падения обломков БПЛА загорелась крыша 9-ти этажного дома.

В Голосеевском районе оповещают о пожаре на предприятии, Соломенском – в 7-этажном нежилом здании. Также в Соломенском районе повреждена АЗС.

Известно о четырех пострадавших (из них трое - в Голосеевском районе, 1 - в Соломенском), и двух погибших (1 в Голосеевском районе, 1 в Соломенском).