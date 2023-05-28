На столицу надвигается вторая волна вражеских БПЛА.

В ночь на 28 мая российские оккупанты нанесли массированный удар украинским городам, в частности, по Киеву, с применением дронов-камикадзе. Атака продолжается.

К 02:40 силы противовоздушной обороны уже уничтожили 20 вражеских беспилотников, двигавшихся в направлении столицы, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Силы ПВО уничтожили уже более 20 БПЛА, которые двигались на Киев. Но на столицу идет новая волна дронов. Оставайтесь в укрытиях. Не пренебрегайте своей безопасностью. Ночь будет сложной", - предупредил мэр города.

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В результате ночной атаки уже известно о пострадавших и погибшем, разрушениях в разных районах столицы.

Атака по Украине в ночь на 28 мая – что известно

После полуночи в воскресенье, 28 мая, в областях Украины начали объявлять воздушную тревогу. Вскоре начали появляться сообщения о запуске российскими оккупантами дронов-камикадзе. Сообщалось о взрывах в Житомирской и Киевской областях.

Власти информировали о работе противовоздушной обороны (ПВО) в Киевской области и Киеве.

Взрывы слышали в разных районах столицы. Уже известно о разрушениях и жертвах. Так, в Голосеевском районе вспыхнул пожар, в Печерском в результате падения обломков БПЛА вспыхнула крыша 9-ти этажного дома. В Соломенском районе обломки БПЛА попали в 7-этажное нежилое здание, из-за чего вспыхнул пожар, и помещение АЗС.

В Голосеевском районе пострадали три человека, один погиб. В Соломенском госпитализировали женщину 35-ти лет, 41-летний мужчина погиб.