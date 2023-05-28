Также, по предварительным данным, пострадали три человека.

В ночь на 28 мая 2023 года оккупанты устроили массированную атаку дронами по Украине. В частности, враг бьет по Киеву.

В КГВА сообщили, что в результате атаки уже погиб один человек. Также есть пострадавшие.

"В Голосеевском районе падение обломков на территорию АЗС. Пострадавшие – предварительно три человека, по предварительным данным один человек погиб. Информация уточняется. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях", – говорится в сообщении.

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Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС госпитализировали женщину 35-ти лет. Погиб 41-летний мужчина.

Атака дронов по Украине 28 мая

Ночью 28 мая в Украине объявили масштабную тревогу. Сирены звучали в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Ровенской и Черновицкой областях.

В Киеве раздавались взрывы. В частности, их слышали жители Соломенского, Голосеевского и Печерского районов. Сообщалось, что в Святошинском районе столицы работала ПВО.

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