В то же время сейчас важнейшими для оккупантов являются Мариуполь, Изюм и треугольник - Северодонецк-Лисичанск-Рубежное.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отмечает, что говорить об отказе россиян от штурма Киева еще рановато.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

На вопрос о том, что якобы оккупанты уже отказались от штурма Киева и больше сосредоточены на востоке и юге Украины, Денисенко ответил: "Если мы говорим непосредственно о Приирпенье, действительно идут бои. Идут бои в Ирпене, россияне действительно окапываются. Но говорить о том, что они отказались от штурма на Киев, честно говоря, с моей точки зрения, еще рановато. В самом деле, у них сейчас нет сил. Но в то же время мы понимаем, что они стягивают... к белорусско-украинской границе свои части".

В то же время он отметил, что оккупанты сейчас "бросают все, что они имеют, на Мариуполь и на Изюм как две ключевые точки для... получение контроля над Донбассом".

"На самом деле, от штурма Киева пока никто еще не отказывался. Судя по всему, это пока что у них, скажем так, чуточку отложенное в плане. Сейчас самое важное для них - это Мариуполь, Изюм и этот треугольник - Северодонецк-Лисичанск-Рубежное", - подытожил Денисенко.

Вас также могут заинтересовать новости: