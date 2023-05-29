Столицу сотрясла серия очень мощных взрывов.

В понедельник, 29 мая, в столице и в Киевской области после 11:00 была объявлена воздушная тревога. Позже в городе прогремели взрывы.

Как свидетельствует карта воздушных тревог alerts.in.ua, опасность с воздуха существует для жителей Киева и области, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Черниговской, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в Киеве работает ПВО. Жителей города призвали находиться в укрытиях.

Видео дня

Обновлено 11:33. Сообщается о работе ПВО в Черниговской области.

Обновлено 11:30. Мэр сообщает, что экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. "Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий!" – призвал он.

Обновлено 11:26. "Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!" – написал мэр Киева Виталий Кличко.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:33 29 мая 2023 года

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