Силы противовоздушной обороны уничтожили практически все вражеские цели.

В полиции Киевской области показали последствия ночной массированной атаки россиян на регион. Оккупанты пытались атаковать Киевщину крылатыми ракетами и беспилотниками.

Фото последствий ударов РФ опубликовал в своем Телеграмм-канале глава полиции Киевщины Андрей Небитов. Он напомнил, что воздушная тревога раздавалась в области с 00:31 до 5:00.

"Благодаря Силам противовоздушной обороны практически все вражеские цели были уничтожены. В результате атаки есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области. Погибших и пострадавших нет", - написал Небитов.

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По его словам, сейчас полиция продолжает фиксировать последствия ночной воздушной атаки России на Киевскую область. Также он поблагодарил силы ПВО за эффективную работу и в очередной раз призвал находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Россия атаковала Украину в ночь на 29 мая - что известно

Как сообщал УНИАН, после полуночи 29 мая Россия нанесла массированный удар по территории Украины. Это была комбинированная атака с разных направлений.

В Киеве в Подольском районе обломками пробило крышу одноэтажного жилого дома, к счастью, обошлось без жертв.

В Одессе зафиксировано попадание обломков беспилотника в объект портовой инфраструктуры, пожар уже ликвидирован.

Противовоздушная оборона также отработала в Киевской, Одесской, Львовской и Хмельницкой областях. В течение ночи силами ПВО уничтожены 37 крылатых ракет, 29 "Шахедов" и 1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.

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