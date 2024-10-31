В столице Украины в результате вражеской воздушной атаки в админздании повреждены окна.

Российские оккупанты в ночь на четверг, 31 октября, с разных направлений волнами запускали на Киев беспилотные летательные аппараты.

Украинские воины обезвредили все БПЛА противника, которые угрожали столице Украины, сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram. По сведениям властей, есть последствия в Подольском районе.

"20 воздушная атака на Киев за октябрь! ...Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно длилась 2,5 часа. Силами и средствами ПВО, РЭБ все российские дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены...", - отметили в ведомстве.

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В КГВА добавили, что в Подольском районе упали обломки БПЛА, на открытой местности возник пожар. Кроме того, в одном административном здании и в двух двухэтажных жилых домах повреждены окна. По предварительным сведениям, есть повреждения на высоковольтной линии электропередач.

По сведениям ГСЧС, обломки в Подольском районе упали на стройке, и на площади 50 кв. м загорелся травяной настил. Спасатели добавили, что пожар оперативно потушили:

"Также повреждены окна в трех соседних пятиэтажных жилых домах и в двухэтажном административном здании".

Важные новости - Киев в центре внимания

Россияне уже кучу раз били по столице Украины беспилотниками. В результате вражеских воздушных атак есть жертвы, пострадавшие, и повреждено много гражданской инфраструктуры, в том числе детская больница "Охматдет".

В частности, противники ударили по Киеву в ночь на 30 октября. Обломки беспилотников упали в Соломенском районе. В результате падения обломков в одной из многоэтажек возник пожар в нескольких помещениях, пострадали девять человек, в том числе ребенок.

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