Оккупанты в школе разрушили библиотеку, отметил историк.

Известный одесский краевед, историк Александр Бабич показал школу в Херсонской области, где дислоцировались российские военные.

Соответствующие материалы Бабич обнародовал в Facebook и пояснил, что в настоящее время он вместе с другими специалистами на деоккупированной территории фиксирует преступления, которые совершили оккупанты. По его словам, противники превратили одну из лучших школ в свалку, испачкали фекалиями портрет поэта Тараса Шевченко и установили "растяжку".

"Начали работу в Крещеновке (село в Херсонской области - УНИАН). Школа... помогаем зафиксировать следы преступлений, собираем все, что необходимо для музеефикации. Я вам покажу, что они оставили после себя...", - написал он.

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Как сообщает краевед, оккупанты почти во всех помещениях ели, спали и там же справляли нужду.

"Везде - дерьмо, везде бегают мыши...", - отметил Бабич.

По его словам, в уборной российские военные справляли нужду мимо унитаза, а рядом поставили портрет Тараса Шевченко, который специально загрязнен фекалиями.

"Русский мир - разрушена библиотека, двери зачем-то выбиты, окон нет... Извините, они - извращенцы. Грязные, глупые, гнусные извращенцы", - акцентировал Бабич.

По его словам, это была одна из лучших школ в этой местности.

Он также пояснил, что все фиксируют после того, как саперы проверяют помещение.

Освобождение Херсонской области и Херсона от оккупантов - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, по состоянию на 10 ноября ВСУ освободили территорию Херсонской области площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

Заместитель министра обороны Анна Маляр уточнила, что в город зашли специальные подразделения.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку в этот день Украина возвращает Херсон.

Сейчас правоохранители проводят стабилизационные мероприятия в Херсоне. 10 групп взрывотехников работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов.

В частности, сегодня в Нацполиции сообщили, что во время разминирования одного из административных зданий Херсона получил ранение один из полицейских-саперов.

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