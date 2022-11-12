Известный одесский краевед, историк Александр Бабич показал школу в Херсонской области, где дислоцировались российские военные.
Соответствующие материалы Бабич обнародовал в Facebook и пояснил, что в настоящее время он вместе с другими специалистами на деоккупированной территории фиксирует преступления, которые совершили оккупанты. По его словам, противники превратили одну из лучших школ в свалку, испачкали фекалиями портрет поэта Тараса Шевченко и установили "растяжку".
"Начали работу в Крещеновке (село в Херсонской области - УНИАН). Школа... помогаем зафиксировать следы преступлений, собираем все, что необходимо для музеефикации. Я вам покажу, что они оставили после себя...", - написал он.
Как сообщает краевед, оккупанты почти во всех помещениях ели, спали и там же справляли нужду.
"Везде - дерьмо, везде бегают мыши...", - отметил Бабич.
По его словам, в уборной российские военные справляли нужду мимо унитаза, а рядом поставили портрет Тараса Шевченко, который специально загрязнен фекалиями.
"Русский мир - разрушена библиотека, двери зачем-то выбиты, окон нет... Извините, они - извращенцы. Грязные, глупые, гнусные извращенцы", - акцентировал Бабич.
По его словам, это была одна из лучших школ в этой местности.
Он также пояснил, что все фиксируют после того, как саперы проверяют помещение.
Освобождение Херсонской области и Херсона от оккупантов - важнейшие новости
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, по состоянию на 10 ноября ВСУ освободили территорию Херсонской области площадью почти 1,4 тыс. кв. км.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.
Заместитель министра обороны Анна Маляр уточнила, что в город зашли специальные подразделения.
Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку в этот день Украина возвращает Херсон.
Сейчас правоохранители проводят стабилизационные мероприятия в Херсоне. 10 групп взрывотехников работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов.
В частности, сегодня в Нацполиции сообщили, что во время разминирования одного из административных зданий Херсона получил ранение один из полицейских-саперов.