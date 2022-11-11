Россия возвела двойную линию укреплений к востоку от Днепра - это представляет большую опасность для ВСУ и серьезное препятствие.

Украинские военные не имеют сомнения в том, что Россия намерена устроить в Херсоне кровавые провокации.

Как сообщил украинский командир с позывным "Крот" русской службе BBC, Россия, вероятно, намерена заманить в ловушку украинские вооруженные силы и их окружить.

"Но россиянам это не удастся. Наша разведка работает лучше, чем их. Мы знаем об их планах, и о том, какие войска находятся перед нами. Шаг за шагом - мы придем к победе", - сказал он.

Но если российская ловушка все же существует, армия РФ может захлопнуть ее в момент наступления украинских войск, пишут журналисты.

"Российские войска могли заложить взрывчатку под здания, оставить мины и придорожные фугасы. Как только украинцы двинутся вперед, они станут целью для российской артиллерии на левом (восточном) берегу реки", - говорится в публикации.

Кроме того, Россия возвела двойную линию укреплений к востоку от Днепра - и, вместе с самой огромной рекой, все это представляет большую опасность для ВСУ и серьезное препятствие: "Именно поэтому украинское командование призывало к осторожности после того, как россияне заявили об отступлении из Херсона".

Контрнаступление ВСУ на юге

На днях ВСУ возобновили активное продвижение на Херсонском направлении, вместе с этим россияне заявили о якобы запланированном отводе своих войск с правого берега области.

Украина пока не видит признаков того, что враг решил проститься с областным центром без боев, отметил после заявления генерала Суровикина советник главы ОП Михаил Подоляк.

Кроме того, по словам министра обороны Алексея Резникова, России понадобится не менее недели для вывода войск. По его данным, в Херсоне и области находится примерно 40 тысяч оккупантов.

В Генштабе, в свою очередь, подтвердили освобождение 12 населенных пунктов, отметив, что враг продолжает минирование дорог и гражданской инфраструктуры, а также дооборудование системы оборонительных рубежей.

По мнению западных аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область к речке Днепр в ближайшие дни или недели.

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