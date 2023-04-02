Противники активно занимаются подделкой документов, отметили в Генштабе.

На временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики присваивают, в частности, базы отдыха.

Враги активно подделывают документы, которые предоставляют право собственности, сообщил в воскресенье, 2 апреля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке, опубликованной в Facebook.

" ...российская оккупационная так называемая "власть" с целью присвоения недвижимости граждан Украины активно подделывает документы на право собственности на жилые помещения и базы отдыха путем фальсификации договоров купли-продажи и дарения", - отметили в Генштабе.

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Россияне оккупировали часть региона, отбирали у людей жилье, обустроили застенки, похищали людей, а также совершают другие тяжкие преступления.

По данным Генштаба ВСУ, противники заставляют украинцев, оставшихся на захваченной части Херсонской области, взять паспорта России. В Генштабе добавили, что враги шантажируют украинцев - угрожают ограничить возможность передвижения в случае отказа от российского паспорта.

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