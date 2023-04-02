В нескольких населенных пунктах противники на блокпостах ограничивают передвижение граждан Украины, отметили в Генштабе ВСУ.

На оккупированной части Херсонской области российские захватчики угрожают жителям, не получившим паспорт гражданина РФ, ограничить возможность передвижения.

В населенных пунктах Стрелковое и Геническ враги на блокпостах ограничивают передвижение украинцев, которые не получили вражеский паспорт, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"...Во время обысков сообщают, что граждане Украины, которые не получили российские паспорта, после четвертого пересечения блокпоста получат запрет на въезд и выезд", - отметили в Генштабе.

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Ситуация в Херсонской области во время войны с Россией - что надо знать

Противники захватили часть Херсонской области и пытаются там заставить людей взять паспорт гражданина России. Стоит отметить, что россияне обустроили застенки и там издеваются над людьми, а также совершают другие тяжкие преступления.

В частности, 29 марта стало известно, что в захваченном Скадовском районе Херсонской области враги похитили старосту одного из населенных пунктов. Правоохранителям не было известно, где находится женщина-чиновник.

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