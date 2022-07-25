Таким образом украинские войска разрушили логистические намерения оккупантов.

ВСУ взяли под огневой контроль несколько транспортных артерий в Херсонской области.

Об этом сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Сейчас мы контролируем те транспортные пути, которые для оккупантов очень важны. В связи с этим, они не могут свободно передвигаться, маневрировать, создавать новые ударные группы", - рассказала она.

По ее словам, это также деморализует внутреннее состояние личного состава врага.

Напомним, временный исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации подчеркнул, что украинские удары по складам боеприпасов и логистическим маршрутам оккупантов являются сигналом, что захватчикам пора убираться прочь с украинской территории.

Так, Дмитрий Бутрий напомнил об украинских ударах, нанесенных по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, по Дарьевскому и по Каховскому мостам. Он отметил, что это также значительно ослабило логистические движения врага. В частности, движение по этим мостам тяжелой техники, по его словам, очень затруднено.

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