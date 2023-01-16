Также 14 жителей Херсонщины получили ранения.

Российские захватчики за сутки 90 раз атаковали свободную часть Херсонской области.

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 90 раз атаковали Херсон и область. Мирные населенные пункты области страдали от обстрелов с артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

В частности, город Херсон россияне обстреляли 21 раз - атаковали жилые кварталы города. Отмечается, что враг целенаправленно ударил по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам.

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"За прошедшие сутки из-за российской агрессии трое человек погибли, 14 жителей получили ранения различной степени тяжести", - добавил глава ОВА.

Председатель ОВА заявил, что россияне продолжают терроризировать херсонские больницы.

"На этот раз обстрел детской больницы, в результате которого выбито около 30 окон в неонатальном (6-ти этажном) корпусе. Корпус пуст. Информация о пострадавших отсутствует", - отметил Янушевич.

Обстрелы оккупантами Херсонской области: подробности

Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон. Недавно враг попал в центр реабилитации детей с инвалидностью - в здании выбиты окна и двери, повреждена стена.

15 января 2023 года сообщалось, что за минувшие сутки российские оккупанты 76 раз атаковали Херсонскую область. Тогда жителей Херсона попросили не выходить из укрытий. Российские захватчики обстреляли больницу в Херсоне. Здание получило повреждения.