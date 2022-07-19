Прихвостни противника решили запретить любую дискредитацию властей РФ, сообщили в Минобороны Украины.

На захваченной части Херсонской области пособники российских оккупантов решили усилить полицейский режим, в частности, людей предупредили об ужесточении наказания в случае нарушения комендантского часа.

Людям, которые нарушают комендантский час, грозит расстрел на месте, говорится в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Издан приказ так называемого председателя "военно-гражданской администрации Херсонской области" коллаборанта Владимира Сальдо "о мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность". В "документе" говорится о запрете деятельности, которая препятствует работе оккупационных администраций, "избирательных комиссий" и других органов, созданных рашистами на оккупированных землях", - отметили в разведке.

В ведомстве добавили, что прихвостни врага решили запретить любую дискредитацию российской власти и информационную пропаганду, направленную против оккупантов.

"Также распоряжением "главы Каховской вга" Владимира Леонтьева усиливается пропускной контроль на территории Каховского района. Предоставлено разрешение на обыски, задержания и ограничения свободы, которые могут проводиться на усмотрение оккупантов", - предупредили в Минобороны.

Напомним, после широкомасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, противники захватили ряд населенных пунктов в Херсонской области.

18 июля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что во многих селах Херсонщины ситуация "очень критическая".

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