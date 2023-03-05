В результате вражеских обстрелов разрушено по меньшей мере пять жилых домов.

Российские захватчики ночью и утром обстреляли Купянск в Харьковской области.

Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил в Telegram председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял Купянск. Поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар. На месте работают спасатели, информация уточняется", - сообщил глава ОВА.

Кроме того, вчера, после 23:00, в результате вражеских обстрелов в Купянске было разрушено по меньшей мере пять жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Также из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина.

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"В результате вражеских обстрелов в Купянске повреждения получили здания образовательного учреждения и роддом", - добавил Синегубов.

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Враг уже не раз обстреливал территорию региона, есть много разрушений, погибших и раненых.

В частности, 22 февраля россияне со своей территории били по Харькову, сообщалось о "прилетах" в Киевском районе. Под прицелом противников находились инфраструктурные объекты. По данным медиков, в результате вражеской атаки пострадали два человека.

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