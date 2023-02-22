В городе раздаются взрывы.

Российские оккупанты наносят удары по Харькову со своей территории.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. "Бьют по Харькову. В городе прогремели несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны", - уточнил он.

Кроме того, как добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, также возможны удары и по Харьковской области. "Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!",- заявил он.

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Напомним, в 9:05 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. По данным мониторинговой группы "Белорусские Гаюн", в 09:00 в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" взлетел российский истребитель МиГ-31К, способный нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Обстрелы Харьковщины: последние новости

10 февраля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харькову и Харьковской области. В результате атаки были повреждены объекты энергогенерирующей критической инфраструктуры. Обстреливали город и область ракетами С-300, запущенными из района российского Белгорода.

На следующий день вечером россияне снова нанесли удары по Харькову и области. В городе было три "прилета", поврежден инфраструктурный объект.

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