Всего из-за обстрела на Харьковщине один человек погиб, еще восемь ранены.

Вчера вследствие вражеских ракетных ударов в Волчанске Харьковской области ранены шесть ремонтников, которые восстанавливали линии связи.

"По предварительной информации, около 10:30 оккупанты нанесли ракетные удары по городу с применением авиации. От нападения противника пострадала ремонтная бригада, которая осуществляла работы по восстановлению линий связи. Ранения получили шестеро мужчин в возрасте от 30 до 65 лет", - говорится в сообщении полиции Харьковской области.

По данным полиции, днем из-за повторного обстрела Волчанска погиб 45-летний местный житель, получивший не совместимые с жизнью ранения. Взрывами повреждены производственные корпуса одного из предприятий, 10 частных домов, хозяйственные постройки, линии электросетей.

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В полиции напомнили, что в пгт. Великий Бурлук из-за обстрелов ранена 44-летняя женщина, которая госпитализирована в состоянии средней тяжести. "Один погибший и восемь пострадавших в результате обстрелов за прошедшие сутки", - отметили правоохранители.

Вчера оккупанты также атаковали территории общин Чугуевского и Харьковского районов. "Вечером враг ударил ракетами по городу Купянск. Повреждения получили частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, линии электросетей, заборы домов", - рассказали в полиции.

По данным фактам открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Обстрелы Харьковской области

Как сообщал УНИАН, по данным Харьковской ОВА, 16 февраля российские военные террористы обстреляли по меньшей мере 12 населенных пунктов области.

11 февраля в результате массированного ракетного удара по Харькову и области были повреждены объекты энергогенерирующей критической инфраструктуры.

Между тем мэр Харькова Игорь Терехеров не исключает возможность того, что российские захватнические войска могут пойти в повторное наступление.

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