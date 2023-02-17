"Прилеты" в Харькове зафиксировали в двух районах, отметил глава Харьковской ОВА.

В Харьковской области российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 12 населенных пунктов, ранена женщина.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что вчера, 16 февраля, после 23:00 оккупанты ударили по Харькову, предварительно, ракетами ЗРК С-300. Зафиксированы прилеты в Основянском и Киевском районах города.

"Обошлось без пострадавших. Взрывной волной повреждены цеха одного из предприятий", - рассказал он.

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Оккупанты ночью обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области России, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 16 февраля около 23:30 российские военные нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры Основянского района Харькова, повреждены производственные помещения предприятия и транспортные средства, а также железнодорожного пути. В прокуратуре отмечают, что в Киевском районе Харькова обнаружена часть сбитой вражеской ракеты.

"По предварительной информации, враг обстрелял город ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ", - сказано в сообщении.

По данным Синегубова, враг обстрелял также Волчанск, Новомлынск, Двуречную, Купянск, Гряниковку. "В пгт Большой Бурлук из-за обстрелов 44-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", - сообщил он.

Известно, что в Волчанске враг применял и боевую авиацию, и артиллерию. "В Купянске обстрелами повреждены частные домовладения, гаражи и автомобиль. Произошли пожары", - добавил он.

В области продолжается гуманитарное разминирование - пиротехническими подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в течение суток изъяты и обезврежены 17 единиц взрывоопасных предметов.

Обстрел Харькова - сегодня это стоит знать

Вечером 16 февраля в Харькове и области объявили воздушную тревогу. Враг нанес удары по Харьковской области, под прицелом оказались инфраструктурные объекты региона. В Харькове прогремели взрывы. Спасатели отправились на места чрезвычайных происшествий.

Стоит отметить, что противники уже не раз обстреливали населенные пункты региона, есть много разрушений жертв и пострадавших.

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