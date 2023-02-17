Не исключается, что россияне снова попытаются наступать на Харьков.

Не исключается, что российские оккупанты попробуют пойти в повторное наступление на Харьков. Но мэр города Игорь Терехов заверил, что здесь готовы "встречать" врага.

В интервью "РБК-Украина" Терехов заявил, что доподлинно никому не известны планы руководства РФ. Поэтому здесь главное - быть начеку к разным сценариям:

"Будут ли попытки (повторного наступления, - УНИАН.)? Уверен, какие-то такие попытки будут. Дадим ли мы ответ? Безусловно, дадим. Поэтому здесь не нужно бояться".

Также у мэра Харькова спросили, готов ли город к наплыву переселенцев из-за активизации оккупантов на Харьковском направлении. Он назвал это "сложным вопросом". Сейчас, говорит он, враг планирует двигаться в сторону Купянска, на том направлении идут бои.

По его словам, сейчас уже есть очень много переселенцев из области, переехали в города, это примерно 80 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Разговоры о наступлении России

В последние месяцы активно обсуждается тема нового российского масштабного наступления на Украину. Представителями украинской власти называются различные направления, на которых оккупанты будут атаковать, — это Донецкое, Луганское, Харьковское, Запорожское.

В украинской разведке заявляют, что у РФ нет ресурсов для развертывания нового массированного наступления на годовщину полномасштабной войны. И все же попытки где-то прорвать украинскую оборону будут.

Издание Foreign Policy сообщило, что российские войска подогнали к наступлению на Украину 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов.

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин считает, что Россия осуществит второе крупное наступление на Украину. Он говорит, что российские оккупанты будут выбирать одно из направлений, по которому наступать — или Харьковская область, или Киевская, или даже западные регионы.

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