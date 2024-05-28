Анализы ДНК отобрали у ребенка, ведь он прямой родственник погибшего мужчины.

В разрушенном россиянами гипермаркете "Эпицентр" в Харькове полиция нашла убитого россиянами отца восьмилетнего мальчика. Тело погибшего идентифицировали сегодня ночью по анализу ДНК мальчика.

Об этом сообщила Национальная полиция. В полиции напомнили, что ребенок с мамой пришли в штаб следственного управления, развернутого возле уничтоженного супермаркета, 26 мая. Анализы ДНК отобрали у ребенка, ведь он прямой родственник погибшего мужчины.

"Сегодня криминалисты уже точно могут подтвердить, что найденное вчера тело принадлежит отцу Миши. 38-летний Александр работал в супермаркете. 25 мая рашисты убили его, выпустив на супермаркет в разгар рабочего дня две авиабомбы", - говорится в сообщении. Видео дня

Правоохранители также проинформировали, что по состоянию на 06:00 утра из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Поисковые работы продолжаются.

Удар по "Эпицентру" в Харькове - детали

Российские войска ударили по гипермаркету сети "Эпицентр" в Харькове днем 25 мая авиабомбами УМПБ Д-30. В тот день была информация о двух погибших и 11 раненых.

26 мая начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в сети "Х" разместил фото, на котором 8-летний мальчик, папа которого считался пропавшими после удара по гипермаркету, сдавал материал для ДНК-экспертизы.

"Вчера Михаил не дождался своего папу домой. Поняв, что вероятно отец среди жертв, они вместе с мамой обратились в полицию. Мужчина работал в гипермаркете в отделе декора, во время удара был внутри", - отметил Болвинов.

Он пояснил, что мальчик является прямым родственником, поэтому проходить процедуру отбора ДНК приходится ему. "Следователи и криминалисты всю ночь на этом пепелище, руинах "Эпицентра", ищут то, что можно опознать как тело человека. Опасаемся, что придется просеивать пепел, чтобы обнаружить останки и установить погибших", - написал Болвинов.

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