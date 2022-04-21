Ситуация в Харькове и области неспокойная, враг обстреливает жилые дома.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину враг бьет по Харькову и области, разрушая дома и убивая мирных жителей.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Харькове и области сегодня, 21 апреля.

00:11 В Харькове, после обстрела на Салтовке, загорелись две многоэтажки и припаркованные рядом автомобили.

Напомним, войска России ворвались на украинскую территорию рано утром 24 февраля и начали полномасштабное вторжение. Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в том числе - Киев, Харьков, Мариуполь и Чернигов.

Вас также могут заинтересовать новости: