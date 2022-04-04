После вражеского обстрела правоохранители начали расследование.

В результате обстрела оккупантами Слободского района Харькова в воскресенье, 3 апреля, по предварительным данным, погибли семь человек, а 34 были ранены, в том числе трое детей.

Повреждены около 10 домов, а также троллейбусное депо, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

В ведомстве добавили, что оккупанты 3 апреля около 18:00 обстреляли жилые дома, которые находятся в Слободском районе областного центра.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления Службы безопасности Украины на Харьковщине.

За информацией Министерства внутренних дел, пострадавшие не имеют никакого отношения к военным. Раненых доставили в больницы Харькова.

Напомним, вечером 3 апреля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов сообщил, что вечером враг обстрелял Слободской район Харькова. Чиновник сообщил, что есть жертвы, но не уточнил их количество. Также глава ОВА указал известное на то время количество пострадавших - 23 человека.

Стоит отметить, что российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину. Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Харьков, Киев, Чернигов, Мариуполь, Одессу, Житомир, Сумы и Херсон.

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