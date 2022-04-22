Удар нанесли бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Защитники Украины успешно уничтожают позиций артиллерии военных преступников России под Изюмом на Харьковщине.

Так, бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" успешно испепелили ориентировочно две гаубицы 2А65 ("Мста-Б") и до 3 автомобилей с боекомплектом. И нанесли удар по скоплению российской техники между Балаклеей и Изюмом.

"Сегодня арту хорошо погоняли", - прокомментировали бойцы.

Позже эти же защитники уничтожили еще три вражеских танка.

Напомним, силы обороны Харькова и области вчера зафиксировали около 50 обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня. По сообщению председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, два человека получили ранения.

ВСУ в области удерживают позиции. Активные бои ведутся в Изюмском направлении.

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